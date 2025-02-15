Пожар в пятиэтажном здании в Баку потушен

Пожар в пятиэтажном здании на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку удалось потушить в короткие сроки.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В ведомстве отметили, что в целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.
14:33
В пятиэтажном здании, расположенном на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, начался пожар.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.