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Пожар в пятиэтажном здании в Баку потушен

Пожар в пятиэтажном здании в Баку потушен Пожар в пятиэтажном здании на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку удалось потушить в короткие сроки.
Происшествия
15 февраля 2025 г. 15:10
Пожар в пятиэтажном здании в Баку потушен

Пожар в пятиэтажном здании на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку удалось потушить в короткие сроки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что в целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

14:33

В пятиэтажном здании, расположенном на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, начался пожар.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda beşmərtəbəli binada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

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