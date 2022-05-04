В прошлом месяце задержаны 97 нарушителей пограничного режима Азербайджана

В прошлом месяце задержаны 97 нарушителей пограничного режима Азербайджана.

В прошлом месяце задержаны 97 нарушителей пограничного режима Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в одном случае была пресечена попытка пересечения госграницы Азербайджана диверсионной группой. Кроме того, были задержаны лица с поддельными паспортами, поддельными шенгенскими визами и штампами.

Были задержаны и переданы соответствующим органам 187 находившихся в розыске лиц, 347 человек выдворены из страны, предотвращен въезд 23 человек в Азербайджан.

Из незаконного оборота изъяты 186 кг 679 г наркотиков и 8827 психотропных веществ. Предотвращена контрабанда на общую сумму 4 млн 584 тыс. 557 манатов.