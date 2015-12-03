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    В прошлом месяце на территории Азербайджана было обнаружено и обезврежено 125 мин и НБП

    За ноябрь детонации мины/НБП не были зарегистрированы

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в Азербайджане проверена и очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБП) территория площадью 5,032,184  кв. м.

    Как сообщили Report в ANAMA, в ноябре на территории страны было обнаружено и обезврежено 125 мин и НБП.

    Согласно информации, в операциях участвовали 488 специалистов и 112 человек вспомогательного состава, 6 механических саперных машин и 36 собак-миноискателей.

    Как сообщили в структуре, на сегодняшний день очищено 314,455,648 кв. м, найдено и обезврежено 713,895 мин и НБП.

    Работы по разминированию агентством проводятся на территории Агджабединского, Агстафинского, Бейлаганского, Физулинского, Гянджинского, Гёйгёльского, Ходжавендского, Газахского, Абшеронского, Самухского и Тертерского районов.

    В ноябре 2015 года случаи детонации мин/НБП не зарегистрированы.

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