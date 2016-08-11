​В прошлом месяце на границе задержаны 470 человек, находившихся в розыске в Азербайджане

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За июль в Азербайджане за нарушение государственной границы в 33 случаях задержаны 56 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По данным, 19 из них являются гражданами Азербайджана, 10 - Бангладеш, 5- Узбекистана, 4 - Нигерии, 4 - России, 4 - Пакистана, 3 - Ирана, 2 - Грузии, 2 - Камеруна, 2 - Шри-Ланки и 1 - Молдовы.

Согласно информации, при нарушении правил на зеленой границе задержаны 30 человек в 15 случаях, в Каспийском море - 34 человека в 23 случаях, в погранично-контрольных пунктах - 1 202 человека. В их отношении приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана задержаны 470 человек, находящихся в розыске, и переданы соответствующим органам.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в 16 случаях было выявлено и конфисковано 1 кг 742,7 г наркотиков.

В результате мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, в 69 случаях была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 106 793 манатов, в том числе 2 винтовки, 1 пневматический пистолет, 16 патронов 9 мм калибра для пневматического пистолета, 10 патронов 7,62 мм калибра, 1 обойма, 1 кастет, 1 560 долларов США, 8 ковров армянского производства, 11 115 пачек сигарет, 93 мобильных телефона, 1 резиновая лодка, 1 624 ед. лекарственных препаратов, 335 г ртути, промышленные и сельскохозяйственные товары.

Мероприятия по организации охраны государственных границ продолжаются.