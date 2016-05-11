​В прошлом месяце из Азербайджана в принудительном порядке депортировано 334 иностранца

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба (ГМС) установила случаи нарушения в апреле этого года 1706 иностранцами требований административного законодательства. В частности, иностранцами были нарушены правила пребывания в Азербайджане, а также временного и постоянного места жительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

21 иностранцу выданы новые документы, так как прежние документы, предоставляющие право для временного и постоянного места жительства в Азербайджане были утеряны.

Проживание 137 человек на территории страны было легализовано, в отношении 1 214 лиц было выдвинуто требование покинуть страну в течение 48 часов. Также было принято решение о выезде 334 иностранцев за пределы страны в административном порядке.

В связи с рядом вопросов в целом поступило 9 384 обращений. В прошлом месяце зарегистрировано 39 935 обращений иностранцев, связанных с регистрацией по месту жительства.