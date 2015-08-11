В прошлом месяце из Азербайджана в административном порядке депортированы 506 иностранцев

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года были выявлены нарушения требований административного законодательства 2 323 иностранцами относительно пребывания, а также временного и постоянного проживания в Азербайджане. Как сообщили Report в государственной миграционной службе, 15 иностранцам выданы новые документы, предоставляющие основание для временного или постоянного проживания на территории страны по причине их утери.

Помимо этого, легализовано проживание 167 иностранцев на территории страны, 1 635 иностранцам было предписано покинуть территорию Азербайджанской республики в течение 48 часов, а 506 иностранцев депортированы в административном порядке.

В прошлом месяце за регистрацией по месту пребывания обратились 86 639 иностранцев.

Кроме этого, в целях выявления и предотвращения случаев привлечения на работу иностранцев или лиц, не имеющих гражданства, без получения разрешения на работу с нарушениями требований законодательства страны, сотрудниками соответствующих структурных подразделений Службы проведены проверки в 13 предпринимательских субъектах на территории страны. В результате проведенных мероприятий в 12 предпринимательских субъектах выявлены случаи нарушения правил на получение разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности иностранцев или лиц, не имеющих гражданства, на территории Азербайджана.