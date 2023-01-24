В прошлом году в Конституционный суд поступило 12 запросов, 28 обращений, 1 792 жалобы

В прошлом году в Конституционный суд Азербайджана поступило 12 запросов, 28 обращений, 1792 жалобы.

В прошлом году в Конституционный суд Азербайджана поступило 12 запросов, 28 обращений, 1792 жалобы.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на посвященном итогам 2022 года отчетном заседании аппарата Конституционного суда.

Сообщается, что в 2022 году в Конституционный суд поступило 12 запросов, 28 обращений, 1792 жалобы (в том числе 625 жалоб поступило онлайн). Также было отмечено, что количество заявлений и писем, поступивших через официальный сайт Конституционного суда, несколько увеличилось. Из поступивших жалоб 551 была передана в Палаты Конституционного суда для надлежащего рассмотрения, остальные для рассмотрения направлены в соответствующие органы.

Было отмечено, что в прошлом году по конституционным вопросам, рассмотренным Пленумом Конституционного Суда, было принято 45 решений и 15 постановлений, имеющих большое юридическое значение.

Из них 13 решений были приняты на основании запросов, 18 - на основании судебных обращений, а 14 - на основании жалоб.