В прошлом году в Азербайджане задержано 15 преступных групп, занимавшихся торговлей людьми

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По сравнению с 2015 годом, в результате проведенных в прошлом году в Азербайджане оперативно-профилактических мероприятий, выявлено на 29,4% больше или 141 факт случаев торговли людьми, обезврежено 15 преступных групп (+2) и установлено 70 жертв этих преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми касательно борьбы с трафикингом в Азербайджане.

Было отмечено, что каждому из них выдано разовое пособие в размере 400 манатов, 25 трудоустроены, 38 направлены на курсы профессиональной подготовки.

"Действующий при министерстве труда и социальной защиты населения Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми (трафикинга) оказал 63 жертвам трафикинга юридическую и психологическую помощь, в специальных медицинских учреждениях минздрава 7 жертвам торговли и 450 потенциальным жертвам были оказаны медицинские услуги. 31 находящийся на попечении жертв торговли людьми малолетний ребенок привлечен к различным образовательным программам, 3 оказана помощь в выплате алиментов, 2 – в получении свидетельства о рождении, еще 7 размещены в приют при "Объединении детей Азербайджана", - говорится в информации.

Информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми будет вынесена на обсуждение на предстоящем 7 апреля пленарном заседании Милли Меджлиса.