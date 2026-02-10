В Азербайджане в 2025 году ограничена деятельность 35 АЗС
Происшествия
- 10 февраля, 2026
- 10:49
В Азербайджане в 2025 году была проведена проверка 1 016 автозаправочных станций (АЗС), деятельность 35 из них была ограничена, а 33 оштрафованы.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Вюсал Агаев на пресс-конференции по итогам 2025 года.
"Автозаправочные станции считаются потенциально опасными объектами. Мы их регулярно проверяем, при необходимости вводятся ограничительные меры. В прошлом году была проведена проверка 1 016 автозаправочных станций. Деятельность 35 из них была ограничена, а 33 оштрафованы", - сказал глава агентства.
