В Азербайджане арестованы председатели 2-х муниципалитетов, следствия по уголовным делам относительно нескольких муниципалитетов продолжаются - СПИСОК

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане арестованы председатели двух муниципалитетов, следствия по уголовным делам относительно нескольких муниципалитетов продолжаются.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете "Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов (за 2015 год)" центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции.

Согласно отчету, следствие уголовного дела, возбужденного по статьям мошенничества и превышения должностных полномочий (178.3.2 и 309.1) по факту неуказания в финансовых отчетах финансовых средств, перечисленных в бюджет муниципалитета Балакянского района, продажи земель, не относящихся к собственности муниципалитета, не внесению денежных средств в бюджет муниципалитета, было завершено, приговором суда председатель муниципалитета был арестован.

В 2015 году следствие уголовного дела в отношении председателя муниципалитета Хол Гарабуджаг Нетфчалинского района по статьям присвоения и служебного подлога (179.2.2 и 313) Уголовного кодекса по фактам хищения муниципального имущества путем присвоения и внесения в официальные документы муниципалитета заведемо ложной информации, было завершено, приговором суда председатель муниципалитета был арестован.

В документе отмечается, что в прошлом году в результате незаконной деятельности председателя муниципалитета Бинелер Агдашского района бюджету муниципалитета был причинен крупный ущерб, по фактам незаконной выписки финансовых средств, а также незаконной аренды земель без проведения аукциона и конкурса было возбуждено уголовное дело по статье присвоения или растраты (179.2.4) Уголовного кодекса.

В отчете говорится, что в результате всесторонних расследований, проведенных органами прокуратуры, было возбуждено 10 уголовных дел, в отношении двух уголовных дел вынесен судебный приговор и арестованы председатели муниципалитетов.