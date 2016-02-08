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    В Азербайджане арестованы председатели 2-х муниципалитетов, следствия по уголовным делам относительно нескольких муниципалитетов продолжаются - СПИСОК

    Закрытые уголовные дела в основном связаны с присвоением, злоупотреблением должностными обязанностями

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане арестованы председатели двух муниципалитетов, следствия по уголовным делам относительно нескольких муниципалитетов продолжаются. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете "Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов (за 2015 год)" центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции.

    Согласно отчету, следствие уголовного дела, возбужденного по статьям мошенничества и превышения должностных полномочий (178.3.2 и 309.1) по факту неуказания в финансовых отчетах финансовых средств, перечисленных в бюджет муниципалитета Балакянского района, продажи земель, не относящихся к собственности муниципалитета, не внесению денежных средств в бюджет муниципалитета, было завершено, приговором суда  председатель муниципалитета был арестован. 

    В 2015 году следствие уголовного дела в отношении председателя муниципалитета Хол Гарабуджаг Нетфчалинского района по статьям присвоения и служебного подлога (179.2.2 и 313) Уголовного кодекса по фактам хищения муниципального имущества путем присвоения и внесения в официальные документы муниципалитета заведемо ложной информации, было завершено, приговором суда  председатель муниципалитета был арестован.  

    В документе отмечается, что в прошлом году в результате незаконной деятельности  председателя муниципалитета Бинелер Агдашского района бюджету муниципалитета был причинен крупный ущерб, по фактам незаконной выписки финансовых средств, а также незаконной аренды земель без проведения аукциона и конкурса было возбуждено уголовное дело по статье присвоения или растраты (179.2.4) Уголовного кодекса. 

    В отчете говорится, что в результате всесторонних расследований, проведенных органами прокуратуры, было возбуждено 10 уголовных дел, в отношении двух уголовных дел вынесен судебный приговор и арестованы председатели муниципалитетов. 

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