85 сотрудников МВД привлечены к административной ответственности

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел прошло расширенное заседание коллегии, посвященное борьбе с преступностью в 2014 году, итогам обеспечения общественной безопасности и охраны общественного правопорядка. На заседании также коснулись предстоящих обязательств.

Об этом Report сообщили из пресс-службы МВД.

Вступительным словом заседание открыл министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов. По словам министра, под руководством президента страны Ильхама Алиева 2014 год также был годом ускоренного развития страны, успешно развивалась социально-экономическая сфера, истекший год также был характерен ростом международного имиджа страны, были надежно защищены создающие почву для прогресса внутренняя безопасность и стабильность.

Было отмечено о своевременном исполнении обязательств, исходящих из утвержденных президентом страны указов, распоряжений, соответствующих планов и программ. В результате обеспечения безопасности граждан по уровню сокращения преступности на каждые 100 тыс. человек Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран СНГ и Восточной Европе.

Здесь также отметили о привлечении в прошлом году 85 сотрудников МВД к административной ответственности.

41 из них отстранены от службы, 28 понижены в должности, 16 получили выговор.