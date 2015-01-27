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    85 сотрудников МВД привлечены к административной ответственности

    41 из них отстранены от службы, 28 понижены в должности, 16 получили выговор

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел прошло расширенное заседание коллегии, посвященное борьбе с преступностью в 2014 году, итогам обеспечения общественной безопасности и охраны общественного правопорядка. На заседании также коснулись предстоящих обязательств.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы МВД.

    Вступительным словом заседание открыл министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов. По словам министра, под руководством президента страны Ильхама Алиева 2014 год также был годом ускоренного развития страны, успешно развивалась социально-экономическая сфера, истекший год также был характерен ростом международного имиджа страны, были надежно защищены создающие почву для прогресса внутренняя безопасность и стабильность.

    Было отмечено о своевременном исполнении обязательств, исходящих из утвержденных президентом страны указов, распоряжений, соответствующих планов и программ. В результате обеспечения безопасности граждан по уровню сокращения преступности на каждые 100 тыс. человек Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран СНГ и Восточной Европе.

    Здесь также отметили о привлечении в прошлом году 85 сотрудников МВД к административной ответственности.

    41 из них отстранены от службы, 28 понижены в должности, 16 получили выговор.

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