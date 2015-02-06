​В прошлом году 5 сотрудников Генпрокуратуры были освобождены от занимаемых должностей

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году была продолжена борьба против правонарушений, допущенных в работе сотрудниками органов прокуратуры. По этой причине 46 сотрудников были привлечены к административной ответственности.

Как сообщает Report, об этом отметил генпрокурор Закир Гаралов на сегодняшнем расширенном заседании коллегии с участием сотрудников Центрального аппарата Генпрокуратуры, руководства прокуратур города Баку, Нахчыванской Автономной Республики и Военной прокуратуры Нахчыванской АР, представителей районных, городских и территориальных военных прокуратур. На мероприятии обсудили работы, проделанные в 2014 году, предстоящие обязательства.

По словам генпрокурора, за указанный период 5 сотрудников Генпрокуратуры были освобождены от занимаемых должностей, за грубые правонарушения двое сотрудников прокуратуры были уволены. На мероприятии всем подведомственным прокурорам и структурам Генпрокуратуры было поручено принять необходимые меры для ужесточения дисциплины и правопорядка.