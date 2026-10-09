Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу
Футбол
- 09 октября, 2026
- 20:12
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Сборная Турции по футболу прекратила сотрудничество с главным тренером Винченцо Монтеллой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Турции (TFF).
Итальянский специалист покинул пост тренера после заседания правления TFF.
Напомним, что Монтелла являлся главным тренером сборной Турции с 2023 года.
Türkiyə millisi baş məşqçisi Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb
Montella leaves post as head coach of Türkiye national football team
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