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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Türkiyə millisi baş məşqçisi Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 19:41
    Türkiyə millisi baş məşqçisi Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb

    Türkiyə millisi baş məşqçisi Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İtaliyalı mütəxəssis TFF-nin İdarə Heyətinin iclasından sonra yığmadan göndərilib.

    Xatırladaq ki, V.Montella 2023-cü ildən Türkiyə millisinin baş məşqçisi olub.

    Vinçentso Montella Futbol üzrə Türkiyə millisi Türkiyə Futbol Federasiyası
    Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу
    Montella leaves post as head coach of Türkiye national football team
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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