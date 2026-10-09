Türkiyə millisi baş məşqçisi Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 09 oktyabr, 2026
- 19:41
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Türkiyə millisi baş məşqçisi Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İtaliyalı mütəxəssis TFF-nin İdarə Heyətinin iclasından sonra yığmadan göndərilib.
Xatırladaq ki, V.Montella 2023-cü ildən Türkiyə millisinin baş məşqçisi olub.
Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу
Montella leaves post as head coach of Türkiye national football team
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