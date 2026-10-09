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    AZAL отменил четыре рейса в Москву из-за ограничений в небе России

    Инфраструктура
    • 09 октября, 2026
    • 19:59
    AZAL отменил четыре рейса в Москву из-за ограничений в небе России

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостановили выполнение ряда рейсов по маршруту Баку - Москва - Баку из-за ограничений в воздушном пространстве России.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, изменения затронули запланированные на 9 октября рейсы J2-185/J2-186 Баку - Москва (Домодедово) - Баку и J2-805/J2-806 Баку - Москва (Внуково) - Баку.

    Выполнявший утром рейс J2-185 из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. После повторного введения ограничений в воздушном пространстве самолет не смог вернуться в Баку.

    Утренний рейс J2-805 Баку - Москва был вынужден вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

    Ограничения также повлияли на своевременное прибытие самолетов в аэропорты назначения и выполнение последующих полетов. В связи с этим вечерние рейсы J2-186 и J2-806 по соответствующим маршрутам были отложены.

    Национальный авиаперевозчик оперативно отслеживает ситуацию и принимает меры для оказания пассажирам необходимой поддержки. Об изменениях в расписании их будут информировать через официальные каналы.

    В AZAL подчеркнули, что безопасность пассажиров и полетов остается главным приоритетом компании. Все операционные решения принимаются с учетом сложившейся ситуации и требований безопасности.

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL)
    AZAL Rusiya hava məkanındakı məhdudiyyətlərə görə 4 aviareysi ləğv edib
    AZAL cancels four flights due to restrictions in Russian airspace
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    44 - Tezliklə

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