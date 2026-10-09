AZAL отменил четыре рейса в Москву из-за ограничений в небе России

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостановили выполнение ряда рейсов по маршруту Баку - Москва - Баку из-за ограничений в воздушном пространстве России.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, изменения затронули запланированные на 9 октября рейсы J2-185/J2-186 Баку - Москва (Домодедово) - Баку и J2-805/J2-806 Баку - Москва (Внуково) - Баку.

Выполнявший утром рейс J2-185 из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. После повторного введения ограничений в воздушном пространстве самолет не смог вернуться в Баку.

Утренний рейс J2-805 Баку - Москва был вынужден вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Ограничения также повлияли на своевременное прибытие самолетов в аэропорты назначения и выполнение последующих полетов. В связи с этим вечерние рейсы J2-186 и J2-806 по соответствующим маршрутам были отложены.

Национальный авиаперевозчик оперативно отслеживает ситуацию и принимает меры для оказания пассажирам необходимой поддержки. Об изменениях в расписании их будут информировать через официальные каналы.

В AZAL подчеркнули, что безопасность пассажиров и полетов остается главным приоритетом компании. Все операционные решения принимаются с учетом сложившейся ситуации и требований безопасности.