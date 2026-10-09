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    AZAL Rusiya hava məkanındakı məhdudiyyətlərə görə 4 aviareysi ləğv edib

    İnfrastruktur
    • 09 oktyabr, 2026
    • 19:57
    AZAL Rusiya hava məkanındakı məhdudiyyətlərə görə 4 aviareysi ləğv edib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) Bakı-Moskva-Bakı istiqamətində bir sıra reysləri müvəqqəti dayandırıb.

    "Report" bu barədə AZAL-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, AZAL-ın oktyabrın 9-na planlaşdırılan J2-185/J2-186 nömrəli Bakı–Moskva (Domodedovo)–Bakı və J2-805/J2-806 nömrəli Bakı–Moskva (Vnukovo)–Bakı reyslərinin icrasında Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən dəyişikliklər yaranıb.

    Belə ki, səhər saatlarında həyata keçirilən J2-185 nömrəli Bakı–Moskva reysi Sankt-Peterburq şəhərinə məcburi eniş edib. Hava məkanında yenidən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması səbəbindən təyyarənin Bakıya geri qayıtması mümkün olmayıb. Həmçinin səhər saatlarında həyata keçirilən J2-805 nömrəli Bakı–Moskva reysi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna geri qayıdıb.

    Mövcud məhdudiyyətlər təyyarələrin vaxtında təyinat hava limanlarına çatmasına və növbəti uçuşların icrasına da təsir göstərib. Bu səbəbdən müvafiq marşrutlar üzrə planlaşdırılan J2-186 və J2-806 nömrəli axşam reysləri də təxirə salınıb.

    Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı vəziyyəti operativ şəkildə izləyir və sərnişinlərə zəruri dəstəyin göstərilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Uçuş cədvəlində baş verən dəyişikliklərlə bağlı sərnişinlər rəsmi informasiya kanalları vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar.

    AZAL üçün sərnişinlərin və uçuşların təhlükəsizliyi əsas prioritet olaraq qalır. Bütün əməliyyat qərarları mövcud şərait və təhlükəsizlik tələbləri nəzərə alınmaqla qəbul edilir.

    Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Bakı-Moskva-Bakı Domodedovo havalimanı Vnukovo havalimanı
    AZAL отменил четыре рейса в Москву из-за ограничений в небе России
    AZAL cancels four flights due to restrictions in Russian airspace
    MiniBoss
    MiniBoss

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