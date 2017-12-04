В прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело в связи с суицидом Гаджи Мамедова

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В связи с самоубийством бывшего старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД Гаджи Мамедова в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В настоящее время по делу ведется следствие", - заявили в ведомстве.

Отметим, что находившийся в заключении Гаджи Мамедов повесился.

Напомним, что Г. Мамедов был арестован в ходе операции "Черный пояс", проведенной бывшим министерством национальной безопасности 10 марта 2005 года. 19 января 2007 года, согласно решению Суда по тяжким преступлениям, был приговорён к пожизненному заключению.