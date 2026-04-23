    В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб

    23 апреля, 2026
    • 05:49
    В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб

    В поселке Гаджи Зейналабдин в пригороде Сумгайыта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, при опрокидывании легкового автомобиля Mercedes скончался водитель транспортного средства, его личность устанавливается.

    На место происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб
    В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб

    Tağıyev qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən var

