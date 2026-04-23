В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб
Происшествия
- 23 апреля, 2026
- 05:49
В поселке Гаджи Зейналабдин в пригороде Сумгайыта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, при опрокидывании легкового автомобиля Mercedes скончался водитель транспортного средства, его личность устанавливается.
На место происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
