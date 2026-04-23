Tağıyev qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən var
Hadisə
- 23 aprel, 2026
- 05:45
Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşıb.
Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü - 1986-cı il təvəllüdlü, Gülməmmədov Zahid Qurban oğlu hadisə yerində ölüb.
Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır, hadisənin başvermə səbəbləri müəyyənləşdirilir.
