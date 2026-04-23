    Hadisə
    23 aprel, 2026
    05:45
    Tağıyev qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən var

    Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşıb.

    Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü - 1986-cı il təvəllüdlü, Gülməmmədov Zahid Qurban oğlu hadisə yerində ölüb.

    Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır, hadisənin başvermə səbəbləri müəyyənləşdirilir.

    Yol qəzası Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi
    В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб

