В прифронтовых селах Тертера строят защитные ограждения

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Часть тертерских сел Юхары Гапанлы и Юхары Гарадаглы находятся вблизи позиций армянских вооруженных подразделений.

Как сообщает Report, чтобы уберечь жителей этих сел от армянских пуль строятся защитные ограждения.

Ограждения строят напротив нескольких домов, расположенных на особо опасной территории. Высота ограждений будет на уровне крыш домов.

Для завершения работ в кратчайшие сроки к строительным работам привлечено значительное количество рабочей силы.

Защитные стены позволят людям спокойно и безопасно передвигаться.

По словам людей, проживающих в расположенных на линии фронта селах, до сих пор в окна залетали вражеские пули и снаряды. Однако сейчас от них людей ограждает защитное ограждение. Местные жители также отмечают, что несмотря на все попытки армян, они не смогут сломить желание людей жить на этих территориях.