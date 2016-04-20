В прифронтовых селах Тертерского района началась реконструкция разрушенных домов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В прифронтовых селах Тертерского района началась реконструкция домов, разрушенных во время последних событий на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти Тертерского района.

По информации, ущерб нанесен 163 частным домам: "В результате обстрела армянскими вооруженными формированиями с использованием тяжелой артиллерии населенных пунктов 25 домов полностью разрушено, крыши 34 домов пришли в негодное состояние. В целом, во всех пострадавших домах будут проведены капитальные ремонтно-строительные работы. Семьи, чьи дома были полностью разрушены, временно проживают у родственников, некоторым семьям выданы палатки для проживания".