В последние два дня в Баку восемь человек были укушены собаками

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В последние два дня в Баку восемь человек подверглись нападению беспризорных собак.

Об этом Report сообщили в 3-й городской клинической больнице.

Было отмечено, что в результате нападений восемь человек получили травмы различного характера. Инциденты с нападением собак были зафиксированы в Наримановском и Сабунчинском районах города, а также поселках в окрестностях Баку.

Отметим, что самый тяжелый случай такого рода имел место на улице Зии Буньядова в Наримановском районе. Гурбанов Мамед Яшар оглу 1995 г.р. подвергся нападению уличных собак по пути с работы домой. В результате он был госпитализирован с травмами. В настоящее время лечение М. Гурбанова продолжается.

В больнице сообщили, что в последний месяц возросло количество обращений в связи с укусами собак.