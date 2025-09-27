Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    На складе в поселке Ашагы Гюздек произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 27 сентября, 2025
    • 08:54
    На складе в поселке Ашагы Гюздек произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНО

    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на складе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.

    Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

    Отмечено, что в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

    В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

    Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

    В поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку вспыхнул сильный пожар.

    Как сообщает местное бюро Report, в результате пожара большую территорию обволокло густым дымом.

    Место и причина пожара устанавливаются.

    Видео
    Лента новостей