На складе в поселке Ашагы Гюздек произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на складе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Отмечено, что в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

08:43

В поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает местное бюро Report, в результате пожара большую территорию обволокло густым дымом.

Место и причина пожара устанавливаются.