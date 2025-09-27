На складе в поселке Ашагы Гюздек произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 27 сентября, 2025
- 08:54
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на складе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
Отмечено, что в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
В поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку вспыхнул сильный пожар.
Как сообщает местное бюро Report, в результате пожара большую территорию обволокло густым дымом.
Место и причина пожара устанавливаются.
