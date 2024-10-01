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В поселке Бина из автомобиля украли более 20 тыс. манатов

В поселке Бина из автомобиля украли более 20 тыс. манатов 10:02
Происшествия
1 октября 2024 г. 10:26
В поселке Бина из автомобиля украли более 20 тыс. манатов

В поселке Бина Хазарского района Баку на автомойке из автомобиля марки KIA похищено 20 875 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в результате мер, принятых сотрудниками 2-го отдела Хазарского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи 24-летний Ю.Исазаде, работавший на этой автомойке, и ранее осужденный за аналогичное деяние.

В ходе расследования также выяснилось, что задержанный причастен к краже денег и ювелирных изделий из двух домов в поселке Бузовна.

По фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Binədə avtomobildən 20 min manatdan çox pul oğurlanıb

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