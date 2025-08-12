В поселке Бильгях найдено тело молодого человека, утонувшего в море

В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку обнаружено тело молодого человека, утонувшего в море.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 10 августа на горячую линию "112" поступило сообщение об утоплении человека на неконтролируемой территории в Бильгях.
Для поиска были привлечены водолазы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
В ходе работ спасатели обнаружили и подняли из воды тело Джавида Ильгар оглу Тапдыгова, 2006 года рождения. Тело передано по назначению.