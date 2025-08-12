О нас

В поселке Бильгях найдено тело молодого человека, утонувшего в море

В поселке Бильгях найдено тело молодого человека, утонувшего в море В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку найдено тело молодого человека, утонувшего в море.
Происшествия
12 августа 2025 г. 11:44
В поселке Бильгях найдено тело молодого человека, утонувшего в море

В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку обнаружено тело молодого человека, утонувшего в море.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 10 августа на горячую линию "112" поступило сообщение об утоплении человека на неконтролируемой территории в Бильгях.

Для поиска были привлечены водолазы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В ходе работ спасатели обнаружили и подняли из воды тело Джавида Ильгар оглу Тапдыгова, 2006 года рождения. Тело передано по назначению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bilgəhdə dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi