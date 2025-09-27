В поселке Арчиван затоплены некоторые территории, эвакуированы 30 жителей
Происшествия
- 27 сентября, 2025
- 13:46
В поселке Арчиван Астаринского района некоторые территории подверглись затоплению.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Для откачки и отвода воды с затопленных территорий, а также для эвакуации нуждающихся в помощи граждан в безопасную зону, на место немедленно были привлечены силы Южного регионального центра МЧС, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах и войск гражданской обороны.
В результате принятых мер в безопасную зону были эвакуированы 30 граждан, из которых 10 несовершеннолетних.
В настоящее время продолжаются работы по откачке и отводу воды с затопленных территорий и другие меры безопасности.
