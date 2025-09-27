Astaranın Ərçivan qəsəbəsində bəzi əraziləri su basıb, 30 sakin təxliyə olunub
Hadisə
- 27 sentyabr, 2025
- 12:51
Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində bəzi əraziləri subasmaya məruz qalıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat veirlib.
Bildirilib ki, su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, habelə bəzi ünvanlarda köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilməsi üçün dərhal FHN-in Cənub Regional Mərkəzi, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti və Mülki müdafiə qoşunlarının qüvvələri əraziyə cəlb edilib.
Görülmüş tədbirlər nəticəsində 10-u azyaşlı olmaqla ümumilikdə 30 vətəndaş təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub.
Hazırda su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması və digər təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilir.
Astaranın Ərçivan qəsəbəsində bəzi əraziləri su basıb, 30 sakin təxliyə olunub
Son xəbərlər
13:37
Foto
Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıbDaxili siyasət
13:37
Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıbDaxili siyasət
13:26
Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədirXarici siyasət
13:26
Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərirDigər ölkələr
13:18
Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!Xarici siyasət
13:15
ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıbDigər ölkələr
13:12
Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdırDigər ölkələr
13:11
Foto
Balakəndə İnterçaydan sel keçirHadisə
13:10