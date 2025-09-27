Astaranın Ərçivan qəsəbəsində bəzi əraziləri su basıb, 30 sakin təxliyə olunub

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2025
    • 12:51
    Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində bəzi əraziləri subasmaya məruz qalıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat veirlib.

    Bildirilib ki, su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, habelə bəzi ünvanlarda köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilməsi üçün dərhal FHN-in Cənub Regional Mərkəzi, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti və Mülki müdafiə qoşunlarının qüvvələri əraziyə cəlb edilib.

    Görülmüş tədbirlər nəticəsində 10-u azyaşlı olmaqla ümumilikdə 30 vətəndaş təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub.

    Hazırda su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması və digər təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilir.

    FHN subasma Astara

