В полицию Баку не поступало жалоб на дезинфекторов

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"Распространенная в социальных сетях информация в связи с обходом неизвестными лицами жилых домов с целью дезинфекции в связи с предотвращением распространения коронавируса была нами тщательно и всесторонне расследована".

Об этом в заявлении Report сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, распространенная информация не нашла подтверждения.

Начальник службы добавил, что в связи с данным вопросом никаких обращений от жителей Баку в органы полиции не поступало.