В полицию Баку не поступало жалоб на дезинфекторов

"Распространенная в социальных сетях информация в связи с обходом неизвестными лицами жилых домов с целью дезинфекции в связи с предотвращением распространения коронавируса была нами тщательно и всесторонне расследована".
Об этом в заявлении Report сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, распространенная информация не нашла подтверждения.
Начальник службы добавил, что в связи с данным вопросом никаких обращений от жителей Баку в органы полиции не поступало.