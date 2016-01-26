 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Санкт-Петербурге зарезали уроженца Азербайджана

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге в результате ножевых ранений скончался  уроженец Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Ночью 25 января в Александровскую больницу поступил 32-летний мужчина, гражданин Азербайджана, который спустя час скончался от полученных ран. 

    Как заявил источник в правоохранительных органах, мужчина был доставлен в больницу из помещения бильярдного клуба на улице Крыленко. "Обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркнул источник.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi