​В Петербурге убили отсидевшего 12 лет азербайджанца

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Невском районе Санкт-Петербурга был расстрелян 53-летний уроженец Азербайджана Юсуф Гебеев, освободившийся два месяца назад из колонии.

Как передает Report, это произошло в ночь на 12 февраля, когда на улице Подвойского из проезжающего автомобиля Рено Дастер неизвестный выстрелил в мужчину, после чего тот скончался на месте.

Осматривая погибшего, следователи обнаружили при нем справку об освобождении из колонии в Липецке.

Как было установлено полицейскими, убийство Гебеева связано с преступлением 13-летней давности. Известно, что в 2003 году в Москве был убит 33-летний Шамиль Мамедов, который "контролировал" розничную торговлю и вел переговоры по поводу деления территории.

Как выяснилось, преступники, нанятые местным авторитетом, ударили Мамедова ножом в шею, а потом расстреляли его из пистолета Макарова.

Тогда полиции удалось задержать по подозрению Гебеева, который проживал в своей московской квартире и имел регистрацию.

По приговору суда Гебеев отправился на 12 лет в колонию строгого режима. Освободившись, Гебеев, из-за опасения за свою жизнь не стал ехать в Москву, а прибыл в Петербург, но, судя по всему, мстители и там его отыскали.