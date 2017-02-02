В Петербурге насмерть разбился уроженец Азербайджана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Петербурге скончался гражданин Азербайджана, упав с крыши детского сада во время ремонта кровли, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Солнечное в Курортном районе Петербурга с крыши здания упал человек. Прибывший на место происшествия сотрудник петербургской полиции обнаружил труп. Было установлено, что погибший мужчина является гражданином Азербайджана 1989 г.р., который был временно зарегистрирован в Петербурге.

Мигрант работал бригадиром кровельных работ в фирме, которая проводила работы на летней выездной даче детского сада.

По предварительной информации, летальный исход наступил от травм, полученных при падении с высоты шести метров.