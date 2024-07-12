О нас

В Азербайджане в первом полугодии зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений

В Азербайджане в первом полугодии зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений В первом полугодии зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений
Происшествия
12 июля 2024 г. 15:29
В Азербайджане в первом полугодии зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений

За 6 месяцев текущего года всеми государственными структурами Азербайджана, проводящими оперативно-розыскную деятельность, зарегистрировано 18 518 преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.

Отмечалось, что 94,5% преступлений это противоправные действия, расследуемые в процессуальном порядке органами внутренних дел и прокуратурой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 21,7%, преступлений против собственности на 11,4%, число краж – 38,9%, грабежей – 10,3%, разбоев – 41,3%, преступлений со стороны несовершеннолетних на 3,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayında dövlət qurumları üzrə 18 mindən çox cinayət qeydə alınıb

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi