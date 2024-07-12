В Азербайджане в первом полугодии зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений

В первом полугодии зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений

За 6 месяцев текущего года всеми государственными структурами Азербайджана, проводящими оперативно-розыскную деятельность, зарегистрировано 18 518 преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.

Отмечалось, что 94,5% преступлений это противоправные действия, расследуемые в процессуальном порядке органами внутренних дел и прокуратурой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 21,7%, преступлений против собственности на 11,4%, число краж – 38,9%, грабежей – 10,3%, разбоев – 41,3%, преступлений со стороны несовершеннолетних на 3,9%.