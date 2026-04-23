В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 140 человек

В Азербайджане в январе-марте 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 140 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В указанный период произошло 252 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 319 человек. Из них 140 человек погибли, 179 получили ранения.

42,9% происшествий произошли ночью, 37,7% - днем, 19,4% - в сумерках. На субботу и воскресенье пришлись 32,9% всех ДТП.

Большинство аварий - 84,1% - произошло в населенных пунктах. При этом 42,1% ДТП связаны с наездами на пешеходов, 37,3% - со столкновениями нескольких транспортных средств, 20,6% - с участием одного транспортного средства.

Мужчины составили 75,7% из погибших, 71,5% - среди раненых.