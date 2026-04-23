В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 140 человек
Происшествия
- 23 апреля, 2026
- 16:28
В Азербайджане в январе-марте 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 140 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
В указанный период произошло 252 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 319 человек. Из них 140 человек погибли, 179 получили ранения.
42,9% происшествий произошли ночью, 37,7% - днем, 19,4% - в сумерках. На субботу и воскресенье пришлись 32,9% всех ДТП.
Большинство аварий - 84,1% - произошло в населенных пунктах. При этом 42,1% ДТП связаны с наездами на пешеходов, 37,3% - со столкновениями нескольких транспортных средств, 20,6% - с участием одного транспортного средства.
Мужчины составили 75,7% из погибших, 71,5% - среди раненых.
Последние новости
21:39
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2Происшествия
21:35
Арагчи встретится в Москве с ПутинымВ регионе
21:13
"Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лигиФутбол
21:02
Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировалсяПроисшествия
20:58
Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026Армия
20:45
Трамп представил детали переговоров с ИраномДругие страны
20:37
Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в ИталииСпорт
20:23
Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем ВостокеВ регионе
20:14
Фото