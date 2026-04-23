    В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 140 человек

    В Азербайджане в январе-марте 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 140 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    В указанный период произошло 252 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 319 человек. Из них 140 человек погибли, 179 получили ранения.

    42,9% происшествий произошли ночью, 37,7% - днем, 19,4% - в сумерках. На субботу и воскресенье пришлись 32,9% всех ДТП.

    Большинство аварий - 84,1% - произошло в населенных пунктах. При этом 42,1% ДТП связаны с наездами на пешеходов, 37,3% - со столкновениями нескольких транспортных средств, 20,6% - с участием одного транспортного средства.

    Мужчины составили 75,7% из погибших, 71,5% - среди раненых.

    Bu ilin birinci rübündə baş verən avtoqəzalarda 140 nəfər həlak olub

