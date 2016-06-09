​В Пермском крае за взятку полицейскому приговорили азербайджанского гражданина

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Доказательства, собранные следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела, признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему гражданину Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия), рассказали ПАСМИ в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что 7 января 2016 года осужденный, управляя грузовым автомобилем, совершил административное правонарушение – управлял машиной, не имея российского национального водительского удостоверения. Более того, он двигался на автомобиле по автодороге, где движение грузовиков запрещено.

Правонарушение было выявлено инспектором ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Нытвенскому району.

В надежде избежать ответственности, мужчина попытался передать сотруднику полиции взятку. Но инспектор деньги не принял и сообщил об этом в следственные органы, после чего, помимо административной, мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

Приговором суда назначен штраф – 25 тыс. рублей.