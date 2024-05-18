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В озере Нохур продолжаются меры по снижению уровня воды

В озере Нохур продолжаются меры по снижению уровня воды Принимаются меры по снижению уровня воды в озере Нохур в Габале.
Происшествия
18 мая 2024 г. 14:54
В озере Нохур продолжаются меры по снижению уровня воды

Принимаются меры по снижению уровня воды в озере Нохур в Габале.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на горячую линию "112" министерства поступила информация о повышении уровня воды в озере Нохур, расположенном в селе Ноургышлаг Габалинского района. Причиной послужили сильные дожди.

В результате возникла опасность затопления прилегающих территорий. Силы северо-западного регионального центра МЧС продолжают принимать меры для предотвращения выхода озера из берегов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNohur gölündə suyun səviyyəsinin endirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir

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