В озере Нохур продолжаются меры по снижению уровня воды

Принимаются меры по снижению уровня воды в озере Нохур в Габале.

Принимаются меры по снижению уровня воды в озере Нохур в Габале.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на горячую линию "112" министерства поступила информация о повышении уровня воды в озере Нохур, расположенном в селе Ноургышлаг Габалинского района. Причиной послужили сильные дожди.

В результате возникла опасность затопления прилегающих территорий. Силы северо-западного регионального центра МЧС продолжают принимать меры для предотвращения выхода озера из берегов.