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    В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму свыше 1 млн манатов

    У него купили строительные материалы, но не заплатили за них

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Наримановском районе зарегистрирован факт мошенничества в крупном размере.

    Как сообщает Report, житель Баку Мансуров Рамиз 1968 года рождения обратился в управление полиции и заявил, что с января по июнь 2016 года некие по имени Шамистан, Сархан, Чингиз, Адалят, Видади, Гюндуз, Джейхун и Хафиз, злоупотребив его доверием, купили у него строительные материалы на 474 тыс манатов и 540 тыс долларов США, но до сих пор не заплатили за них.

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