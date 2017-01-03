В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму свыше 1 млн манатов

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Наримановском районе зарегистрирован факт мошенничества в крупном размере.

Как сообщает Report, житель Баку Мансуров Рамиз 1968 года рождения обратился в управление полиции и заявил, что с января по июнь 2016 года некие по имени Шамистан, Сархан, Чингиз, Адалят, Видади, Гюндуз, Джейхун и Хафиз, злоупотребив его доверием, купили у него строительные материалы на 474 тыс манатов и 540 тыс долларов США, но до сих пор не заплатили за них.