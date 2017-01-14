 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 38 700 манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 38 700 манатов.

    Как сообщает Report, Алимамедов Сахиб Ильхам оглу 1988 года рождения обратился с заявлением в Абшеронское районное управление полиции и сообщил, что в августе 2016 года житель Баку Мехдиев Абдулрахман Панах оглу 1983 года рождения под предлогом строительства дома взял у него 38 700 манатов, однако не вернул их. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi