Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 38 700 манатов.

Как сообщает Report, Алимамедов Сахиб Ильхам оглу 1988 года рождения обратился с заявлением в Абшеронское районное управление полиции и сообщил, что в августе 2016 года житель Баку Мехдиев Абдулрахман Панах оглу 1983 года рождения под предлогом строительства дома взял у него 38 700 манатов, однако не вернул их.

По факту ведется расследование.