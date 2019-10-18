Начальник управления полиции: В отношении желающих провести незаконный митинг будут приняты жесткие меры - ВИДЕО

"С согласия Исполнительной власти города Баку на территории Гарадагского района было выделено место для проведения митинга. Организаторы митинга были приглашены в Главное управление полиции города Баку, совместно с сотрудниками городской прокуратуры им разъяснили соответствующие требования и было сделано предупреждение".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы.

По его словам, на территории, входящей в охраняемую зону Бакинского метрополитена, не разрешается проводить какие-либо сборы: "Это запрещается законом. В этот день полиция, совместно с сотрудниками соответствующих правоохранительных органов, примет решительные шаги: "Как и прежде, на территории города будут запрещены любые противозаконные действия. В очередной раз предупреждаем, что в противном случае вся ответственность ляжет на организаторов. В отношении этих лиц предпримут предусмотренные законом самые жесткие меры. Обращаясь к тем, кто верит в призывы организаторов митингов, хочу призвать не поддаваться на их призывы".