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    ​В отношении заведующего магазином возбуждено уголовное дело

    Его подозревают в хищении 86 000 манатов

    На основе обращения ОАО "Bakı Şərab-1" возбуждено уголовное дело

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследуется материал, поступивший из Открытого акционерного общества "Bakı Şərab-1" по поводу незаконных действий заведующего расположенного в Гейчае фирменного магазина №4 вышеуказанного ОАО.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    С учетом веских подозрений на присвоение заведующим магазина Магомедали Гадировым принадлежащих ОАО 86 000 манатов путем не поступления в кассу магазина выручки от выданных со склада компании в целях продажи спиртных напитков, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) УК.

    Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.  

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