В отношении водителя, по вине которого погибли шесть студентов, избрана мера пресечения в виде ареста - ФОТО

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В отношении водителя микроавтобуса, ставшего виновником аварии, повлекшей смерть шести студентов на шоссе Баку-Сумгайыт, избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении следствия и дознания министерства внутренних дел. Согласно решению Абшеронского районного суда, в отношении водителя микроавтобуса марки "Форд" с госномерами 50-BN-132, жителя города Сумгайыт Гусейнова Намика Гусейн оглу (1976 г.р.) избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В управлении также сказали, что водитель стоявшего во время происшествия на краю дороги грузовика ЗИЛ Шамистанлы Эльвин Элдар оглу привлечен к следствию.

Отметим, что водитель микроавтобуса "Форд" во время движения потерял управление и врезался в грузовик ЗИЛ, который стоял на краю дороги. В результате этого погибли шесть студентов Сумгайытского государственного университета, еще 20 студентов получили ранения.