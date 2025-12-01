В отношении советника Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста

Рассмотрены ходатайство и представление об избрании меры пресечения в отношении советника председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) и члена Президиума партии Мамеда Ибрагимли.

Как сообщает Report, решение оглашено на судебном заседании в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева.

Согласно решению, в отношении М. Ибрагимли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 15 дней.

Отметим, что М. Ибрагимли признан подозреваемым по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции АР, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.

Напомним, что М. Ибрагимли привлечен к следствию по делу бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.