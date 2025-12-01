Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В отношении советника Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста

    Происшествия
    • 01 декабря, 2025
    • 16:06
    

    Рассмотрены ходатайство и представление об избрании меры пресечения в отношении советника председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) и члена Президиума партии Мамеда Ибрагимли.

    Как сообщает Report, решение оглашено на судебном заседании в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева.

    Согласно решению, в отношении М. Ибрагимли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 15 дней.

    Отметим, что М. Ибрагимли признан подозреваемым по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции АР, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.

    Напомним, что М. Ибрагимли привлечен к следствию по делу бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

    ПНФА арест Мамед Ибрагимли
    Əli Kərimlinin müşaviri barədə həbs-qətimkan tədbiri seçilib
