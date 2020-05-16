​В отношении генерала ГПС избрана мера пресечения в виде ареста

В Бакинском военном суде рассмотрели представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанта Афгана Нагиева и других задержанных с ним должностных лиц.

Как сообщает Report, на процессе объявлено решение.

Согласно решению, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отметим, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных 13 мая Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой, были пресечены незаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (ГПС).

По факту возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре уголовного дела заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица были задержаны в качестве подозреваемых.

Напомним, что президент Ильхам Алиев 15 мая подписал распоряжение об освобождении А.Нагиева от должности.