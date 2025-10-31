Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста

    Происшествия
    • 31 октября, 2025
    • 19:02
    В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста

    Бывший глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев арестован сроком на 4 месяца.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.

    Отмечается, что в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Исполнительной власти Балакенского района, были задержаны И.Рзаев и ряд других должностных лиц районной администрации.

    Ислам Рзаев обвиняется по статьям 179.3.2 (присвоение, причинение ущерба в крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Балакянский район бывший глава ИВ Ислам Рзаев арест
    Balakənin sabiq icra başçısı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Последние новости

    19:47

    Россия расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкций

    Другие страны
    19:40

    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

    Kультурная политика
    19:38
    Видео

    В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"

    Внешняя политика
    19:37

    Замминистра Турции находится с визитом в Азербайджане

    В регионе
    19:34

    Литва в ноябре прекратит транзит нефти "Лукойл" из-за санкций США и Великобритании

    Другие страны
    19:29
    Фото

    Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

    Внешняя политика
    19:18

    Министерская встреча по формированию стабилизационных сил в Газе пройдет 2 ноября

    Другие страны
    19:16

    Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателю

    В регионе
    19:13

    США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти

    Другие страны
    Лента новостей