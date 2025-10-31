В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста
Происшествия
- 31 октября, 2025
- 19:02
Бывший глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев арестован сроком на 4 месяца.
Как сообщает Report, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.
Отмечается, что в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Исполнительной власти Балакенского района, были задержаны И.Рзаев и ряд других должностных лиц районной администрации.
Ислам Рзаев обвиняется по статьям 179.3.2 (присвоение, причинение ущерба в крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Последние новости
19:47
Россия расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкцийДругие страны
19:40
TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепостиKультурная политика
19:38
Видео
В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"Внешняя политика
19:37
Замминистра Турции находится с визитом в АзербайджанеВ регионе
19:34
Литва в ноябре прекратит транзит нефти "Лукойл" из-за санкций США и ВеликобританииДругие страны
19:29
Фото
Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и ЗангиланВнешняя политика
19:18
Министерская встреча по формированию стабилизационных сил в Газе пройдет 2 ноябряДругие страны
19:16
Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателюВ регионе
19:13