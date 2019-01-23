В отношении должностного лица ГФСЗ возбуждено уголовное дело

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Гусаре в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, заведующий сектором Гусарского районного отдела Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Панахов Бейали Минхадж оглу обвиняется по ст. 313 (служебный подлог) УК.

Предварительное следствие в его отношении завершилось. Собранные материалы переданы на рассмотрение в Гусарский районный суд.

В данном уголовном деле вместе с Бейали Панаховым, в качестве обвиняемого лица упоминается имя Яшара Бадалова.

Уголовное дело передано в производство судьи Рафика Кязымова.

Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни.