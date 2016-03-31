​В отношении должностного лица банка возбуждено уголовное дело

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследовали специальное определение Бакинского апелляционного суда касательно противозаконных действий руководителя Кредитного департамента ОАО Muğanbank.

Как сообщает Report, об этом сообщили из управления.

В ходе расследования возникли подозрения в причастности руководителя Кредитного департамента ОАО Muğanbank Самира Исмаилова к мошенничеству путем злоупотребления должностными полномочиями и незаконной передаче банку на основе поддельной доверенности принадлежащей гражданину ипотечной квартиры.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.