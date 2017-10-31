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    В отношении бывшего командира Конвойного батальона Пенитенциарной службы избрана мера пресечения - арест - ЭКСКЛЮЗИВ

    Суд огласил связанное с этим решение© Penitensiar.justice.gov.az

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде рассмотрели представление следственного органа, поданное в связи с избранием меры пресечения - ареста в отношении бывшего командира Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абдуллаева.

    Как сообщает Report, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Полковник-лейтенант юстиции обвиняется по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, вызвавшее серьезные последствия) УК. . 

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