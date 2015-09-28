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    ​В отношении сотрудника "Азеришыг" возбуждено уголовное дело

    Эльдениз Гасанов подозревается в нанесении ОАО ущерба на 25.900 манатов

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследовало информацию, поступившую из ООО "Мингячевирская региональная электросеть".

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

    В ходе расследования появились подозрения на то, что, злоупотребив должностными полномочиями, сотрудник высоковольтной подстанции Вейисли Геранбойской электросети Эльдениз Гасанов за определенную сумму изменил показания счетчиков 18-ти абонентов, нанеся при этом ОАО "Азеришыг" материальный ущерб на сумму 25.900 манатов. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление служебным положением).

    В настоящее время следствие по делу продолжается. 

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