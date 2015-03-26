​В Оренбурге задержали азербайджанца с поддельным документом

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана предъявил отрывной талон постановки на миграционный учет в одном из домов в Ленинском районе Оренбурга.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Оренбуржье", об этом сообщает региональное УФМС.

Во время сравнения сведений было установлено, что данный 30-летний мужчина состоял на учете по другому адресу и уже должен был покинуть территорию России.

Отдел УФМС по Оренбургской области установил, что под порядковым номером уведомления о постановке на учет числится другой человек - гражданин Республики Таджикистан.

После проверки предоставивший ложный документ мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.