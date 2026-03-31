В Ордубаде на дорогу обрушилась скала

В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на 32-м км сельской автотрассы Хурс-Нургут в Ордубаде в результате сильных дождей.

К месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники в короткие сроки удалось расчистить дорогу, движение по ней восстановлено.