В Ордубаде на дорогу обрушилась скала
Происшествия
- 31 марта, 2026
- 12:35
В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на 32-м км сельской автотрассы Хурс-Нургут в Ордубаде в результате сильных дождей.
К месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники в короткие сроки удалось расчистить дорогу, движение по ней восстановлено.
