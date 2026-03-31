Ordubadda qaya uçqunu olub
Hadisə
- 31 mart, 2026
- 12:15
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunda qaya uçqunu qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, intensiv yağışlar nəticəsində Ordubadın Xurs-Nürgüt kənd avtomobil yolunun 32-ci kilometrliyində qaya uçqunu olub.
Hadisə zamanı yolun hərəkət hissəsinə iri qaya parçaları aşıb.
Dərhal əraziyə Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvəsi cəlb olunub.
Qaya parçaları qısa müddətdə dağıdılaraq ərazidən yığışdırılıb, yolda təhlükəsiz hərəkət bərpa olunub.
13:22
Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılırHadisə
13:17
Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilibRegion
13:10
Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilirBiznes
13:09
Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcəkFərdi
13:07
Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıbHadisə
13:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:01
Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcəkİnfrastruktur
12:57
Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:56